बांग्लादेश में फिर हिंदू की हत्या: लुटेरों ने मचाया कोहराम, बेरहमी से कुचलकर मार डाला

शांतो की दूसरी कजिन निपा रानी दास ने कहा कि मैं शांतो से इफ़्तार से ठीक पहले मियाजी फिलिंग स्टेशन के सामने मिली थी। जब मैंने उससे घर ले चलने को कहा, तो उसने कहा कि उसे एक पैसेंजर को ले जाना है। उस समय उसके ऑटोरिक्शा में कुछ बोरे थे। मैंने उसके बगल में एक आदमी को भी खड़ा देखा। मुझे लगता है कि उन्होंने इफ्तार के दौरान शांत माहौल का फायदा उठाकर शांतो को टारगेट किया और ऑटोरिक्शा को हाईजैक कर लिया।

नई बनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सरकार के तहत यह ताजा घटना पूरे बांग्लादेश में हिंदू समुदायों को निशाना बनाकर हिंसा में लगातार और खतरनाक बढ़ोतरी को दिखाती है।