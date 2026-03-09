9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश में फिर हिंदू की हत्या: लुटेरों ने मचाया कोहराम, बेरहमी से कुचलकर मार डाला

स्थानीय मीडिया के अनुसार, जान गंवाने वाले युवक की पहचान 16 साल के शांतो कुमार साहा के रूप में हुई है। उसे लुटेरों ने सड़क पर फेंक दिया और एक चलती गाड़ी से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 09, 2026

Hindu Minorities Bangladesh Attacks

Hindu Minorities Bangladesh Attacks

Bangladesh Hindu Murdered: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में नई सरकार बन जाने के बाद भी हिंदूओं हमले थमने का नाम नहीं ले रहे है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा की एक और परेशान करने वाली घटना सामने आई है। एक युवा हिंदू लड़के की गाड़ी लूटने की कोशिश कर रहे लुटेरों से भिड़ंत के बाद गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई। लोकल मीडिया ने सोमवार को यह खबर दी। यह घटना रविवार शाम को फेनी जिले के लालपोल इलाके में ढाका-चटगांव हाईवे पर हुई।

हिंदू लड़के की गाड़ी से कुचलकर मौत

स्थानीय मीडिया के अनुसार, जान गंवाने वाले युवक की पहचान 16 साल के शांतो कुमार साहा के रूप में हुई है। उसे लुटेरों ने सड़क पर फेंक दिया और एक चलती गाड़ी से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

लूटपाट के बाद हैवानियत

मरने वाले के रिश्तेदारों और चश्मदीदों के हवाले से, बांग्लादेशी बंगाली मीडिया आउटलेट 'जैगोन्यूज24' ने बताया कि शांतो को लालपोल में मियाजी फिलिंग स्टेशन के सामने अपने ऑटोरिक्शा में एक पैसेंजर का सामान रखते हुए देखा गया था। आधे घंटे बाद अनजान हमलावरों ने उस पर हमला किया, उसे पीटा और लूटने की कोशिश करते हुए हाईवे के किनारे एक पुलिया के नीचे फेंक दिया।

मौके पर ही मौत

जब शांतो वहां से उठा और लुटेरों का पीछा किया, तो उन्होंने उसे हाईवे पर धक्का दे दिया, जहां उसे एक चलती गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसकी तुरंत मौत हो गई। घटना की पुष्टि करते हुए फेनी के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निशात तबस्सुम ने कहा, 'सूचना मिलने पर, पुलिस ने मौके से बॉडी बरामद की और उसे फेनी जनरल हॉस्पिटल की मोर्चरी में भेज दिया।'

ऑटो-रिक्शा ड्राइवर से मिली जानकारी

जैगोन्यूज24 ने शांतो के चचेरे भाई निपुल दास के हवाले से बताया, 'शाम को जब उसके घरवाले उससे संपर्क नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बाद में एक जान-पहचान वाले ऑटो-रिक्शा ड्राइवर से जानकारी मिलने के बाद हम मौके पर गए और शांतो की बॉडी मिली। अगर हम उस इलाके के CCTV फुटेज देखें जहां से उसने यात्रियों को उठाया था, तो किडनैपर्स की पहचान हो सकेगी।

'पूरी प्लानिंग के साथ किया गया टारगेट'

शांतो की दूसरी कजिन निपा रानी दास ने कहा कि मैं शांतो से इफ़्तार से ठीक पहले मियाजी फिलिंग स्टेशन के सामने मिली थी। जब मैंने उससे घर ले चलने को कहा, तो उसने कहा कि उसे एक पैसेंजर को ले जाना है। उस समय उसके ऑटोरिक्शा में कुछ बोरे थे। मैंने उसके बगल में एक आदमी को भी खड़ा देखा। मुझे लगता है कि उन्होंने इफ्तार के दौरान शांत माहौल का फायदा उठाकर शांतो को टारगेट किया और ऑटोरिक्शा को हाईजैक कर लिया।
नई बनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सरकार के तहत यह ताजा घटना पूरे बांग्लादेश में हिंदू समुदायों को निशाना बनाकर हिंसा में लगातार और खतरनाक बढ़ोतरी को दिखाती है।

ये भी पढ़ें

भारत ने भीषण युद्ध के बीच ईरान की ऐसे की मदद! विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान
राष्ट्रीय
_Jaishankar statement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Mar 2026 05:54 pm

Published on:

09 Mar 2026 05:53 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश में फिर हिंदू की हत्या: लुटेरों ने मचाया कोहराम, बेरहमी से कुचलकर मार डाला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मिडिल-ईस्ट में मिसाइलों की बारिश: महायुद्ध का खौफनाक मंजर!

Iran attacks Abu Dhabi
विदेश

साइप्रस में लड़ाकू विमान तैनात: सागर में युद्ध की आहट,तुर्किये आक्रामक

Turkey Military Move
विदेश

पुतिन ने किया ईरान को खुला समर्थन, जानें नए सुप्रीम लीडर से क्या बोले पुतिन; ट्रंप ने फिर बोला हमला

विदेश

लंदन और दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टीज से लेकर शैल कंपनियों तक, इतनी संपत्ति के मालिक हैं ईरान के नए अयातुल्ला

Ayatollah Mojtaba Khamenei
विदेश

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच श्रीलंका का बिग 'मास्टरस्ट्रोक'

Sri Lanka Visa for Iranians
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.