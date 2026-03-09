समंदर में जंग की आहट: तुर्किये ने साइप्रस में उतारे 6 F-16 फाइटर जेट, अब इस देश से टकराव का अलर्ट

Fighter Jets : मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी भारी तनाव के बीच तुर्किये ( Turkey Military Move) ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक खलबली मचा दी है। अंकारा ने उत्तरी साइप्रस (Northern Cyprus Conflict) में अपने छह एफ-16 (F-16) लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। इस अप्रत्याशित सैन्य तैनाती ने भूमध्य सागर के शांत पानी में हलचल पैदा कर दी है और पड़ोसी देश ग्रीस (Greece Tension) के साथ एक नए और खतरनाक सैन्य गतिरोध की नींव रख दी है।