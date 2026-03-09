तेल की लड़ाई, पानी तक आई: क्या पश्चिम एशिया में हो जाएगी पेयजल की किल्लत?

Attacks on Desalination Plant: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायल और ईरान अब सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि तेल-पानी के प्लांट को भी निशाना बना रहे हैं। संघर्ष के इस नए स्वरूप से आम लोगों की जिंदगी और अर्थव्यवस्था संकट में है। पहले इजरायल और ईरान ने तेल डिपो और फ्यूल स्टोरेज को निशाना बनाया, लेकिन अब यह संघर्ष पीने के पानी की सप्लाई तक पहुंच गया है। हाल ही में इजरायल ने ईरान के फ्यूल स्टोरेज ठिकानों पर हमले किए, जिससे वहां आग लग गई और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिए।

मध्य पूर्व में युद्ध के दौरान तेल डिपो और स्टोरेज टैंक हमेशा से रणनीतिक लक्ष्य रहे हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था और सैन्य लॉजिस्टिक्स दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं। अब ईरान की प्रतिक्रिया ने एक और संवेदनशील क्षेत्र को सामने ला दिया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हमले किए, जिनमें सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कुवैत और इजरायल को निशाना बनाया गया।