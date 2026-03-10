युद्ध की आग में जल रहे अरबों डॉलर! अमेरिका हर दिन फूंक रहा ₹8200 करोड़, भारत पर भी मंडराया खतरा!

US Military Expenditure Iran Conflict: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका प्रतिदिन लगभग 891 मिलियन डॉलर (करीब 8200 करोड़ रुपये) खर्च कर रहा है। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के विश्लेषण के अनुसार, युद्ध के पहले सप्ताह में ही अमेरिका ने 6 अरब डॉलर खर्च किए, जिसमें से 4 अरब डॉलर सिर्फ मुनिशन्स और मिसाइल इंटरसेप्टर्स पर गए। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दो महीने का युद्ध अमेरिका को 40-95 अरब डॉलर (करीब 3.3-8 लाख करोड़ रुपये) का सीधा नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि कुल आर्थिक प्रभाव 210 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।