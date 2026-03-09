9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

लंदन और दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टीज से लेकर शैल कंपनियों तक, इतनी संपत्ति के मालिक हैं ईरान के नए अयातुल्ला

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के नए अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई (Ayatollah Mojtaba Khamenei ) के पास लंदन, दुबई और यूरोप में प्रॉपर्टीज है और वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Mar 09, 2026

Ayatollah Mojtaba Khamenei

अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई (फोटो- Mossad Commentary एक्स पोस्ट)

US-Israel-Iran War: ईरान की राजनीति में अचानक और नाटकीय बदलाव सामने आया है। लंबे समय से देश की सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक सत्ता संभाल रहे अली खामेनेई की मौत के बाद नेतृत्व को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। इसी बीच ईरान की शक्तिशाली धर्मगुरु परिषद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स (AOE) ने आधिकारिक घोषणा करते हुए मोजतबा खामेनेई ( Mojtaba Khamenei ) को देश का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया। मोजतबा खामेनेई को लेकर एक और बड़ा दावा अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में सामने आया है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उनके नियंत्रण में अरबों डॉलर की संपत्ति है, जो अलग अलग ट्रस्ट, धार्मिक फाउंडेशन और निवेश नेटवर्क के जरिये संचालित होती है।

दुनिया के कई देशों में फैला नेटवर्क

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई से जुड़ा एक विशाल वेल्थ नेटवर्क दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है और यह नेटवर्क सालों से सक्रिय है। इस कथित नेटवर्क में लंदन दुबई और यूरोप के कई शहरों की लग्जरी प्रॉपर्टी शामिल हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ब्रिटेन की महंगी लोकेशन बिशप्स एवेन्यू जैसे इलाकों में भी संपत्तियों का संबंध इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। कई निवेश कथित तौर पर शेल कंपनियों के माध्यम से किए गए बताए जाते हैं जिनका वास्तविक नियंत्रण सीमित लोगों के पास होता है। कुछ दस्तावेजों में ईरानी कारोबारी अली अंसारी का नाम भी सामने आने की बात कही गई है जिन्हें ब्रिटेन की अथॉरिटी ने पहले प्रतिबंध सूची में रखा था।

कई जगह बिचौलियों के जरिये खरीदी गई प्रॉपर्टी

इसके अलावा इस नेटवर्क के जरिये यूरोप खाड़ी और उत्तर अमेरिका में भी हाईएंड प्रॉपर्टी खरीदी गई हैं। कई मामलों में संपत्तियां सीधे उनके नाम पर नहीं बल्कि अलग अलग कंपनियों और बिचौलियों के जरिये खरीदी गई बताई जाती हैं। हालांकि इन संपत्तियों के वास्तविक मालिकाना ढांचे को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं और जांच की मांग भी उठ रही है। बता दें कि ईरान की पॉलिटिक्स में मोजतबा खामेनेई को लंबे समय से पर्दे के पीछे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता रहा है। अब उन्हें देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी दे दी गई है ऐसे में उनकी वित्तीय ताकत उनके राजनीतिक प्रभाव को और भी मजबूत कर सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Published on:

09 Mar 2026 03:57 pm

Hindi News / World / लंदन और दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टीज से लेकर शैल कंपनियों तक, इतनी संपत्ति के मालिक हैं ईरान के नए अयातुल्ला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

भारत की पहली म्यूजिकल रोड विवादों में घिरी, ‘जय हो’ धुन पर लग सकता है ब्रेक! क्या है मामला

Mumbai musical road Noise Complaint
मुंबई

Jodhpur News: जोधपुर सेंट्रल जेल में मचा हड़कंप, जेलर हड़वंत सिंह को किया निलंबति, जानें पूरा मामला

जोधपुर न्यूज, Jodhpur News, जोधपुर सेंट्रल जेल, Jodhpur Central Jail, जेलर हड़वंत सिंह, Jailor Hadwant Singh, जेलर निलंबित, Jailor Suspended, राजस्थान जेल विभाग, Rajasthan Prison Department, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर, Central Jail Jodhpur, राजस्थान कारागार विभाग, Rajasthan Prison Department News, जेल प्रशासन खबर, Jail Administration News, विभागीय जांच, Departmental Inquiry, राजस्थान सरकारी आदेश, Rajasthan Government Order
जोधपुर

Rajasthan Vidhan Sabha : 'पुलिस खुद बन गई है अपराधी, FIR के लेते हैं 15 हजार', इस MLA ने सदन में लगाए गंभीर आरोप, देखें VIDEO

जयपुर

गृहमंत्री अमित शाह की अपील पर सुरक्षा बलों ने लगाए रिकार्ड 7 करोड़ पौधे

राजनीति

भारत ने भीषण युद्ध के बीच ईरान की ऐसे की मदद! विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान

_Jaishankar statement
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.