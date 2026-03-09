लंदन और दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टीज से लेकर शैल कंपनियों तक, इतनी संपत्ति के मालिक हैं ईरान के नए अयातुल्ला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई से जुड़ा एक विशाल वेल्थ नेटवर्क दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है और यह नेटवर्क सालों से सक्रिय है। इस कथित नेटवर्क में लंदन दुबई और यूरोप के कई शहरों की लग्जरी प्रॉपर्टी शामिल हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ब्रिटेन की महंगी लोकेशन बिशप्स एवेन्यू जैसे इलाकों में भी संपत्तियों का संबंध इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। कई निवेश कथित तौर पर शेल कंपनियों के माध्यम से किए गए बताए जाते हैं जिनका वास्तविक नियंत्रण सीमित लोगों के पास होता है। कुछ दस्तावेजों में ईरानी कारोबारी अली अंसारी का नाम भी सामने आने की बात कही गई है जिन्हें ब्रिटेन की अथॉरिटी ने पहले प्रतिबंध सूची में रखा था।