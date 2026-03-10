Nepal New PM: पीएम मोदी ने नेपाल के नए पीएम बालेंद्र शाह से फोन पर की बातचीत, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई



नेपाल में यह चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है। जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों के बाद यह पहला आम चुनाव था। इस बार मतदाताओं, खासकर युवाओं ने पारंपरिक दलों की बजाय नई राजनीतिक ताकतों पर भरोसा जताया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इसी बदलाव की प्रतीक बनकर उभरी है। पार्टी के युवा नेता बालेन शाह ने झापा सीट से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को हराकर सबको चौंका दिया। यही वजह है कि इस समय बालेन शाह की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है और उन्हें नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के संभावित दावेदारों में भी देखा जा रहा है। खास बात यह भी है कि बालेन शाह की पढ़ाई भारत के नागपुर में हुई है, जिससे भारत से उनका जुड़ाव भी चर्चा में है।