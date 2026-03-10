PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान, इस दिन खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को होगी जारी
PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त (PM Kisan 22nd Installment) का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने किसानों का यह इंतजार खत्म कर दिया है। यह किस्त कब जारी होगी, इसको लेकर तारीख का ऐलान हो गया है। पीएम किसान के ऑफिशियल अकाउंट पर जारी हुए पोस्ट के अनुसार पीएम किसान की 22वीं किस्त 13 मार्च को आएगी।
दरअसल, पहले कहा जा रहा था कि फरवरी के अंत तक पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 22वीं किस्त की राशि किसानों को खाते में आ जाएगी। फिर बाद में होली पर आने की बात हो रही थी। हालांकि बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 13 मार्च को किस्त जारी होगी। क्योंकि इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी असम का दौरा करने वाले हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई थी। वहीं पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त तक 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को साल में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसा 2-2 हजार की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजा जता है। यह राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर होती है, ताकि किसानों को पैसा सीधे और बिना किसी बिचौलिये के मिल सके।
पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।
