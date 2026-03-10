PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान, इस दिन खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को साल में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसा 2-2 हजार की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजा जता है। यह राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर होती है, ताकि किसानों को पैसा सीधे और बिना किसी बिचौलिये के मिल सके।