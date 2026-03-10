10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान, इस दिन खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये

PM Kisan 22nd installment: पीएम किसान के ऑफिशियल अकाउंट पर जारी हुए पोस्ट के अनुसार पीएम किसान की 22वीं 13 मार्च को आएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 10, 2026

PM Kisan Yojana, PM Kisan 22nd installment, farmer scheme, government scheme,

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को होगी जारी

PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त (PM Kisan 22nd Installment) का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने किसानों का यह इंतजार खत्म कर दिया है। यह किस्त कब जारी होगी, इसको लेकर तारीख का ऐलान हो गया है। पीएम किसान के ऑफिशियल अकाउंट पर जारी हुए पोस्ट के अनुसार पीएम किसान की 22वीं किस्त 13 मार्च को आएगी।

करोड़ों किसानों को मिलेगा तोहफा

दरअसल, पहले कहा जा रहा था कि फरवरी के अंत तक पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 22वीं किस्त की राशि किसानों को खाते में आ जाएगी। फिर बाद में होली पर आने की बात हो रही थी। हालांकि बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 13 मार्च को किस्त जारी होगी। क्योंकि इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी असम का दौरा करने वाले हैं।

21वीं किस्त का 9 करोड़ किसानों को मिला तोहफा

पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई थी। वहीं पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त तक 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। 

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना (What is PM Kisan Samman Nidhi Yojana)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को साल में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसा 2-2 हजार की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजा जता है। यह राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर होती है, ताकि किसानों को पैसा सीधे और बिना किसी बिचौलिये के मिल सके।

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है? 

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।

  • किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • किसान के नाम पर कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए।
  • किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) इस योजना के तहत शामिल होते हैं।
  • किसान की जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा किया गया होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Mar 2026 10:39 am

Published on:

10 Mar 2026 10:11 am

Hindi News / National News / PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान, इस दिन खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘मैंने उन्हें बेडरूम में किसी अन्य महिला के साथ पकड़ा’, केरल के मंत्री केबी गणेश पर पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप

KB ganesh
राष्ट्रीय

कई राज्यों में गैस और ईंधन की कमी, ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत सरकार ने LPG सिलेंडर पर लिया बड़ा फैसला

Iran Israel war LPG impact, India LPG supply priority, LPG refill waiting period 25 days,
राष्ट्रीय

Recall: जिस रैली को बता दिया था बेकार, उसी से खुला था नीतीश के सीएम बनने का रास्ता

Nitish story, Hwo Nitish parted away from Lalu, Kurmi Chetna Rally
राष्ट्रीय

Rajya Sabha Election: अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर रामदास अठावले तक ये नेता निर्विरोध जीते, इन 11 सीटों पर होगा मुकाबला

राष्ट्रीय

Middle-East Crisis: एस जयशंकर के बयान के बाद मिडिल-ईस्ट पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया

Congress leader Salman Khurshid
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.