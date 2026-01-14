साहब ने कोर्ट को दिखाया ठेंगा! जज के आदेश के बाद भी जब्त गाड़ी कर दी नीलाम, DSP और उत्पाद अधीक्षक समेत 4 पर केस

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से अधिकारियों की मनमानी और न्यायिक आदेशों की सरासर अनदेखी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई एक स्कॉर्पियो गाड़ी को कोर्ट के साफ निर्देशों के बावजूद नीलाम कर दिया गया। इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए पटना हाई कोर्ट ने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) को FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया।इसके बाद तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक, एक डीएसपी, सकरा थानाध्यक्ष और एक दारोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।