क्या NDA में शामिल होंगे तेज प्रताप यादव? नीतीश के मंत्री ने कहा- आना चाहते हैं तो…

भोज में शामिल होने के बाद तेज प्रताप यादव विजय सिन्हा के साथ बाहर आए। मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, "हमें दही-चूड़ा भोज का न्योता मिला था और हम अपना फर्ज निभाने आए हैं। नेता एक-दूसरे से मिलते रहते हैं। राजनीति अलग बात है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वह NDA में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा, "अगर ऐसा कुछ होता है, तो हम आपको बता देंगे। आपको पता चल जाएगा।" विजय सिन्हा ने भी यही बात कही कि अगर कुछ होता है तो सबको पता चल जाएगा।