नीतीश ने नहीं पहनी टोपी, हाथ जोड़कर बैठे रहे; बेटे निशांत ने पहना गमछा, इफ्तार पार्टी में दिखा बदला-बदला नजारा

आमतौर पर इफ्तार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे आगे की पंक्ति में रोजेदारों के साथ बैठते हैं और नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस साल नीतीश कुमार रोजेदारों के साथ आगे बैठने के बजाय पीछे की कुर्सी पर दोनों हाथ जोड़कर बैठे दिखे। दिलचस्प बात यह रही कि जिस स्थान पर पहले नीतीश कुमार बैठते थे, वहां इस बार उनके बेटे निशांत कुमार बैठे नजर आए। निशांत पूरी तरह रोजेदारों के रंग में रंगे थे। उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनी थी और कंधे पर पिता के अंदाज में ही 'हाजी रुमाल' (गमछा) डाल रखा था।