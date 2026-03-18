जासूसी कर पति ने पत्नी को होटल में पकड़ा; कमरा खुलते ही उड़े होश, मायके वाले बोले- ऐसी बेटी से अच्छा तो…

जक्कनपुर पुलिस थाना (फाइल फोटो)
Bihar News:बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक पति ने अपनी पत्नी को एक होटल के कमरे में उसके शादीशुदा प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पूरे मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और घंटों तक होटल परिसर से लेकर पुलिस थाने तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। यह पूरा सिलसिला तब शुरू हुआ, जब महिला के पति को उसकी मौजूदगी और गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली। कुछ गड़बड़ होने का शक होने पर पति ने तुरंत पुलिस को मौके पर बुला लिया। साथ ही, उसने अपने ससुराल वालों को भी इस बारे में सूचित कर दिया।
महिला का ससुराल पटना सिटी इलाके में है, जबकि उसका मायका रामकृष्ण नगर में है। इस घटना से कुछ समय पहले से ही पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। पति का आरोप है कि शादी के बाद भी उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के संपर्क में थी और उससे फोन पर घंटों बातें करती थी। पति ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की और मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिए, लेकिन महिला की हरकतें जारी रहीं।
पति के अनुसार, महिला अचानक देर रात बिना किसी को बताए घर से निकल गई। चूंकि उसे पहले से ही उसकी गतिविधियों पर शक था, इसलिए उसने अपनी निजी तौर पर जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी। अगली सुबह तड़के, जैसे ही उसे पक्की जानकारी मिली कि उसकी पत्नी करबिगहिया के एक होटल में रुकी हुई है, उसने जरा भी देर नहीं की और तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए 112 डायल कर दिया।
जब पति पुलिस टीम के साथ होटल पहुंचा, तो उसने अपने ससुराल वालों (महिला की मां, भाई और मामा) को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस की मौजूदगी में, जब कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और फिर खोला गया, तो अंदर का नजारा देखकर पति पूरी तरह से सन्न रह गया। उसकी पत्नी कमरे के अंदर एक शादीशुदा पुरुष मित्र के साथ मौजूद थी।
कमरे के अंदर पकड़े गए युवक की पहचान झारखंड के दुमका के रहने वाले के रूप में हुई है। वह पटना के राजीव नगर इलाके में रहता है, जहां वह SSC (कर्मचारी चयन आयोग) परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। पकड़े जाने पर, युवक ने एक अजीबोगरीब सफाई पेश की। उसने पुलिस को बताया, 'मैं यहां अपने दोस्त सिद्धार्थ के कहने पर उसकी मदद करने आया था। मुझे बताया गया था कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। रात काफी हो गई थी, इसलिए हमने एक होटल में रुकने का फैसला किया।'
इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब महिला का अपना मायका ही उसके खिलाफ हो गया। आम तौर पर, ऐसे मामलों में मायका अपनी बेटी का साथ देता है। लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल उलट थी। जक्कनपुर थाने में महिला की मां, भाई, बहन और मामा सभी ने एक सुर में महिला की निंदा की।
परिवार वालों ने रोते हुए पुलिस के सामने अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने कहा, 'हम उसे जितना समझाने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही हमारे खिलाफ हो जाती है। उसने जो किया है, वह माफी के लायक नहीं है। ऐसी बेटी होने से तो हम बेऔलाद ही रहते तो बेहतर होता, कम से कम तब हमें ऐसी बेइज्जती तो नहीं झेलनी पड़ती।' परिवार वालों ने तो यहां तक कह दिया कि वे अब उसे अपने घर वापस नहीं ले जा सकते, क्योंकि उन्हें डर था कि वह किसी भी पल वहां से भी भाग सकती है।
पुलिस स्टेशन में करीब पांच घंटे तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान, पति ने अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि उनका एक दो साल का मासूम बच्चा है, फिर भी उसकी पत्नी उस छोटे बच्चे के प्रति जरा भी मां वाला प्यार नहीं दिखाती। पति ने आरोप लगाया कि जब भी वह अपनी पत्नी को समझाने या उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता, तो वह बदले में उस पर मारपीट का केस करने की धमकी देती और सीधे पुलिस स्टेशन भाग जाती। पति ने दुख जताते हुए कहा, 'मैंने उसके लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन वह तो बस अपनी मनमानी करने पर ही अड़ी हुई थी।'
जक्कनपुर स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने में काफी समय बिताया। चूंकि दोनों ही बालिग थे और मामला घरेलू विवाद से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद महिला को उसके मायके वालों की सुपुर्दगी में घर वापस भेज दिया।
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