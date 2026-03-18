जासूसी कर पति ने पत्नी को होटल में पकड़ा; कमरा खुलते ही उड़े होश, मायके वाले बोले- ऐसी बेटी से अच्छा तो…

पुलिस स्टेशन में करीब पांच घंटे तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान, पति ने अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि उनका एक दो साल का मासूम बच्चा है, फिर भी उसकी पत्नी उस छोटे बच्चे के प्रति जरा भी मां वाला प्यार नहीं दिखाती। पति ने आरोप लगाया कि जब भी वह अपनी पत्नी को समझाने या उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता, तो वह बदले में उस पर मारपीट का केस करने की धमकी देती और सीधे पुलिस स्टेशन भाग जाती। पति ने दुख जताते हुए कहा, 'मैंने उसके लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन वह तो बस अपनी मनमानी करने पर ही अड़ी हुई थी।'