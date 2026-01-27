आपकी बात: बच्चों के साथ बुलिंग जैसी घटनाएं न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

सुरक्षित वातावरण तैयार करे

माता पिता जब बच्चों से एक दोस्त की तरह जुड़े रहते हैं तो बच्चों को बुलिंग से बचाव में बड़ी मदद मिलती है। जब माता-पिता घर पर बच्चों से खुलकर बातें करते हैं, तो बच्चे अपनी हर परेशानी बिना डरे साझा कर पाते हैं। साथ ही, स्कूल में भी ऐसा सुरक्षित माहौल और नियम होने चाहिए जहां बच्चे किसी के भी गलत व्यवहार की शिकायत बिना झिझक कर सकें। अगर हम बचपन से ही बच्चों को दूसरों का सम्मान करना और गलत के खिलाफ बोलना सिखाएंगे, तो वे न तो किसी को परेशान करेंगे और न ही खुद चुपचाप इसे सहेंगे। कुल मिलाकर, हमारी जागरूकता और बच्चों के साथ हमारा मजबूत संवाद ही उन्हें इस समस्या से सुरक्षित रख सकता है। - अमृतलाल मारू, इंदौर