शरीर ही ब्रह्माण्ड – पुरुष भीतर अशक्त, स्त्री संकल्पवान



हर व्यक्ति के तीन धरातल है- आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। तीन ही व्यक्ति के शरीर होते हैं-स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म और कारण शरीर आत्मा और प्रारब्ध से जुड़ा है। स्त्री और पुरुष दोनों ही आत्मा के धरातल पर शाश्वत है, आवरणयुक्त है। कर्मफलों को भोगने के लिए तथा एक-दूसरे का उधार चुकाने के लिए संकल्पित है। विवाह के स्थूल संकल्प के पीछे सारा सूक्ष्म क्षेत्र माया का ही है। स्त्री का आत्मा भी पुरुष है और पुरुष का आत्मा भी पुरुष है, माया के कारण ही उनका जीवात्मा रूप है। दोनों के शरीर अग्निसोमात्मक है। फिर भेद कहां है। पुरुष भाव में अग्नि की बहुलता से वह प्रसारसूचक है। स्त्री सौम्या होने से संकुचन की प्रतीक है। स्त्री के तीनों भाव माया-शक्ति-प्रकृति बाहर कार्य करते हैं, जबकि भीतर में वह त्रिपुरुष (अव्यय-अक्षर-क्षर) रूप में कार्य करती हैं। यही त्रिपुरुष रूप बाहरी पुरुष की शक्ति बनकर अद्र्धांगिनी रूप से संग चलता है, षोडशकल पौरुष तत्त्व रूप में। इसी कारण कृष्ण मायारूप स्त्री के विषय में कहते हैं कि यह दैवी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परन्तु जो मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।। (गीता 7.14)