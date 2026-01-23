ऋतुओं की मुस्कान और चेतना का शाश्वत उद्घोष है यह पर्व

जब शीत की जड़ता धीरे-धीरे विदा लेने लगती है और धरती की शिराओं में नवजीवन का प्रवाह महसूस होने लगता है, तब भारतीय कालबोध के आकाश में उज्ज्वल पर्व उदित होता है 'वसंत पंचमी', जो केवल पंचांग की एक तिथि नहीं है बल्कि प्रकृति, मनुष्य और चेतना के बीच स्थापित होता एक जीवंत संवाद है। यह पर्व ज्ञान, सृजन, प्रेम, समता और बलिदान की साझा अनुभूति का उत्सव है। भारत की सनातन परंपरा में वसंत ऋतु को 'ऋतुराज' कहा गया है। 'ऋतुनां कुसुमाकर:', गीता में श्रीकृष्ण द्वारा स्वयं को वसंत का प्रतीक बताना इस ऋतु की महिमा को और भी गहराई प्रदान करता है। वसंत का शाब्दिक अर्थ है 'चमकता हुआ'। संस्कृत के 'वस' धातु से उपजा यह शब्द संकेत करता है कि वसंत के आगमन पर प्रकृति अपने यौवन पर आ जाती है। शीत की कठोरता कम होने लगती है, सूर्य की किरणें ऊष्मा के साथ आशा भी बिखेरती हैं और मंद, सुगंधित पवन जीवन को एक नई गति प्रदान करती है।