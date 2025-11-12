Rajasthan: जंगल में युवक-युवती की मौत का खौफनाक मंजर, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देख पुलिस भी रह गई सन्न

फोटो पत्रिका
आनंदपुरी (बांसवाड़ा)। गुजरात की सीमा पर ग्राम पंचायत वरेठ के घने जंगलों में एक युवक-युवती के सड़े-गले शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। करीब एक पखवाड़े पुराने दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हुई है। युवती की लाश अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर पड़ी मिली, जबकि युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका था।
मंगलवार देर शाम कुछ ग्रामीण जब लकड़ी काटने जंगल की ओर गए, तो उन्होंने एक पेड़ पर लटका युवक का शव देखा, जबकि नीचे युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था। शवों से दुर्गंध फैल रही थी। ग्रामीणों ने समाजसेवी दिनेश को सूचना दी, जिन्होंने तत्काल आनंदपुरी थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना पर थानाधिकारी कपिल पाटीदार और मानगढ़ चौकी से हेड कांस्टेबल पुष्पराज सिंह सहित पुलिस दल घटनास्थल पहुंचा। पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस को पहले युवती का शव मिला, जिसके ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। तलाशी के दौरान करीब 30 फीट दूर पेड़ से युवक का शव लटका मिला। शव की हालत ऐसी थी कि खोपड़ी शरीर से अलग हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस आत्महत्या, हत्या या और भी पहलुओं से जांच कर रही है।
मौके से पुलिस ने तीन मोबाइल फोन बरामद किए। एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित करवाए। पुलिस ने बताया कि युवक की जेब से एक आधार कार्ड मिला है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। शव कई दिन पुराने हैं। सड़े-गले शवों से चेहरे पहचानना मुश्किल है। युवती का शव जमीन से चिपक गया था। दोनों शवों को बांसवाड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
थानाधिकारी पाटीदार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। मौत के सटीक कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा। घटनास्थल से मिले आधार कार्ड का पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है।
