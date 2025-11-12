Rajasthan: जंगल में युवक-युवती की मौत का खौफनाक मंजर, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देख पुलिस भी रह गई सन्न

मंगलवार देर शाम कुछ ग्रामीण जब लकड़ी काटने जंगल की ओर गए, तो उन्होंने एक पेड़ पर लटका युवक का शव देखा, जबकि नीचे युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था। शवों से दुर्गंध फैल रही थी। ग्रामीणों ने समाजसेवी दिनेश को सूचना दी, जिन्होंने तत्काल आनंदपुरी थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना पर थानाधिकारी कपिल पाटीदार और मानगढ़ चौकी से हेड कांस्टेबल पुष्पराज सिंह सहित पुलिस दल घटनास्थल पहुंचा। पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।