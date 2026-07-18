Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना तेज, रिफाइंड तेलों व शक्कर में भी तेजी

Kota Mandi
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25 हजार कट्टे रही। मंडी में सोयाबीन, सरसों और चना के भाव में 50-50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में रिफाइंड खाद्य तेलों के भाव में 15 रुपए प्रति टिन तथा शक्कर के भाव में भी तेजी दर्ज की गई।
|कृषि जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2,450–2,520
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,500–2,620
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,620–2,750
|धान सुगंधा
|2,800–3,601
|धान (1509)
|3,400–4,405
|धान (1847)
|3,200–4,201
|धान (1718-1885)
|3,800–4,600
|धान (पूसा-1)
|3,000–4,300
|धान (1401-1886)
|3,600–4,330
|धान दागी
|1,500–3,300
|सोयाबीन
|6,000–7,150
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|7,100–7,371
|सरसों
|7,400–8,311
|अलसी
|8,000–8,850
|ज्वार शंकर
|1,700–2,300
|ज्वार सफेद
|2,800–6,000
|बाजरा
|1,800–2,250
|मक्का लाल
|1,700–1,900
|मक्का सफेद
|1,600–2,200
|जौ
|2,100–2,350
|तिल्ली
|7,000–10,500
|मैथी (नई)
|5,800–6,600
|धनिया बादामी
|12,500–14,200
|धनिया ईगल
|14,300–14,700
|धनिया रंगदार
|15,000–16,500
|मूंग
|6,000–7,400
|उड़द
|4,500–7,400
|चना देशी
|5,300–5,750
|चना मौसमी (नया)
|5,100–5,600
|चना पेप्सी
|5,100–5,651
|चना डंकी (पुराना)
|4,000–4,600
|चना काबुली
|5,500–7,000
|ब्रांड/प्रकार
|भाव (₹/टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,675
|चंबल
|2,605
|सदाबहार
|2,485
|लोकल रिफाइंड
|2,395
|दीप ज्योति
|2,505
|सरसों स्वास्तिक
|2,915
|अलसी तेल
|2,675
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|ट्रक
|3,270
|कोटा स्वास्तिक
|2,900
|सोना सिक्का
|3,130
|कटारिया गोल्ड
|2,940
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|स्कूटर
|2,140
|अशोका
|2,120
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|अमूल
|9,980
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
|जिंस
|भाव
|चीनी (₹/क्विंटल)
|4,870–4,940
|बासमती चावल (₹/क्विंटल)
|8,500–9,500
|मूंग दाल (₹/क्विंटल)
|9,000–9,500
|मोगर (₹/क्विंटल)
|10,000–10,500
|चना दाल (₹/क्विंटल)
|6,600–6,800
|तुअर दाल (₹/क्विंटल)
|10,000–13,000
कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई। चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी होकर 2,19,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना भी 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 1,41,200 रुपए तथा शुद्ध सोना1,41,950 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|कैरेट
|भाव (₹)
|24 कैरेट (99.5%)
|1,41,300
|22 कैरेट
|1,30,833
|20 कैरेट
|1,22,870
|18 कैरेट
|1,13,040
|14 कैरेट
|99,507
(स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)
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