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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना तेज, रिफाइंड तेलों व शक्कर में भी तेजी

लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में रिफाइंड खाद्य तेलों के भाव में 15 रुपए प्रति टिन तथा शक्कर के भाव में भी तेजी दर्ज की गई।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 18, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25 हजार कट्टे रही। मंडी में सोयाबीन, सरसों और चना के भाव में 50-50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में रिफाइंड खाद्य तेलों के भाव में 15 रुपए प्रति टिन तथा शक्कर के भाव में भी तेजी दर्ज की गई।

कृषि उपज मंडी के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

कृषि जिंसभाव (₹/क्विंटल)
गेहूं नया मिल लस्टर2,450–2,520
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,500–2,620
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,620–2,750
धान सुगंधा2,800–3,601
धान (1509)3,400–4,405
धान (1847)3,200–4,201
धान (1718-1885)3,800–4,600
धान (पूसा-1)3,000–4,300
धान (1401-1886)3,600–4,330
धान दागी1,500–3,300
सोयाबीन6,000–7,150
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)7,100–7,371
सरसों7,400–8,311
अलसी8,000–8,850
ज्वार शंकर1,700–2,300
ज्वार सफेद2,800–6,000
बाजरा1,800–2,250
मक्का लाल1,700–1,900
मक्का सफेद1,600–2,200
जौ2,100–2,350
तिल्ली7,000–10,500
मैथी (नई)5,800–6,600
धनिया बादामी12,500–14,200
धनिया ईगल14,300–14,700
धनिया रंगदार15,000–16,500
मूंग6,000–7,400
उड़द4,500–7,400
चना देशी5,300–5,750
चना मौसमी (नया)5,100–5,600
चना पेप्सी5,100–5,651
चना डंकी (पुराना)4,000–4,600
चना काबुली5,500–7,000

खाद्य तेल, घी, चीनी, चावल व दालों के भाव

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/प्रकारभाव (₹/टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,675
चंबल2,605
सदाबहार2,485
लोकल रिफाइंड2,395
दीप ज्योति2,505
सरसों स्वास्तिक2,915
अलसी तेल2,675

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
ट्रक3,270
कोटा स्वास्तिक2,900
सोना सिक्का3,130
कटारिया गोल्ड2,940

वनस्पति घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
स्कूटर2,140
अशोका2,120

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

अन्य जिंस

जिंसभाव
चीनी (₹/क्विंटल)4,870–4,940
बासमती चावल (₹/क्विंटल)8,500–9,500
मूंग दाल (₹/क्विंटल)9,000–9,500
मोगर (₹/क्विंटल)10,000–10,500
चना दाल (₹/क्विंटल)6,600–6,800
तुअर दाल (₹/क्विंटल)10,000–13,000

सोने-चांदी में तेजी

कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई। चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी होकर 2,19,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना भी 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 1,41,200 रुपए तथा शुद्ध सोना1,41,950 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट के भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
24 कैरेट (99.5%)1,41,300
22 कैरेट1,30,833
20 कैरेट1,22,870
18 कैरेट1,13,040
14 कैरेट99,507

(स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)

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Updated on:

18 Jul 2026 08:56 pm

Published on:

18 Jul 2026 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना तेज, रिफाइंड तेलों व शक्कर में भी तेजी

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