Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना तेज, रिफाइंड तेलों व शक्कर में भी तेजी

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25 हजार कट्टे रही। मंडी में सोयाबीन, सरसों और चना के भाव में 50-50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में रिफाइंड खाद्य तेलों के भाव में 15 रुपए प्रति टिन तथा शक्कर के भाव में भी तेजी दर्ज की गई।