18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

मदन दिलावर की खुली चुनौती : ‘एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दो, राजनीति छोड़ दूंगा’

कोटा दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाए तो वह उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साथ ही उन्होंने डोटासरा को महाभ्रष्ट और झूठा बताया।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Jul 18, 2026

Madan Dilawar

Madan Dilawar: कोटा में संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (फोटो-पत्रिका)

कोटा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को कोटा जिले के दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डोटासरा को "झूठा और महाभ्रष्ट" बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के शिक्षा विभाग पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। दिलावर ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई उनके या उनके विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप प्रमाणित कर दे, तो वह उसी दिन राजनीति छोड़ देंगे।

कोटा जिले के लखावा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नव-निर्मित कक्षाओं के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने कई फैसले केवल प्रचार के लिए किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाया गया।

पूर्ववर्ती सरकार में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर सवाल

मदन दिलावर ने कहा कि नए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने का दावा किया गया, जबकि वास्तविकता यह थी कि पहले से संचालित हिंदी माध्यम के स्कूलों का नाम बदलकर अंग्रेजी माध्यम घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में न तो अंग्रेजी माध्यम के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की गई और न ही आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। इसका नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति अंग्रेजी भाषा से नहीं है। उनका कहना था कि अंग्रेजी सीखना समय की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले उसके लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा, प्रशिक्षित शिक्षक और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी होता है।

जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम का दावा

शिक्षा मंत्री ने डोटासरा द्वारा शिक्षा विभाग में तबादलों के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि उनके विभाग, उनके स्टाफ या स्वयं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई ठोस प्रमाण सामने आता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

डोटासरा के समय में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कांग्रेस शासनकाल के तबादलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक शिक्षक सम्मेलन में सार्वजनिक मंच से शिक्षकों से पूछा था कि क्या तबादलों में पैसे चलते हैं। उनके अनुसार उस समय बड़ी संख्या में मौजूद शिक्षकों ने इसकी पुष्टि की थी। दिलावर ने कहा कि जिस कार्यकाल पर उस समय सवाल उठे थे, वही लोग आज वर्तमान सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है तथा बिना किसी भेदभाव के सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है।

Jaipur News : सचिन पायलट की ‘एन्ट्री’, करोड़ों के गबन मामले में नया ट्विस्ट, Ex MLA सोलंकी का अनशन ख़त्म

ये भी पढ़ें
Sachin Pilot Ends Former MLA Ved Prakash Solanki Chaksu Hunger Strike Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मदन दिलावर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 06:27 pm

Published on:

18 Jul 2026 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / मदन दिलावर की खुली चुनौती : ‘एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दो, राजनीति छोड़ दूंगा’

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota : दो दिन की दुल्हन बनकर लाखों की ठगी, चार राज्यों में फैले ‘लुटेरी दुल्हन’ गिरोह का पर्दाफाश

Looteri Dulhan
कोटा

Crocodile In Kota Hostel: कोटा के हॉस्टल में घुसा 5 फीट लंबा मगरमछ, जान बचाकर भागने लगे कर्मचारी और स्टूडेंट्स

Crocodile In Hostel
कोटा

कोटा: तेजस राजधानी में परोसे गए खाने में मिला कॉकरोच, स्वर्ण मंदिर ट्रेन के AC कोच में भी यात्रियों का हंगामा

Indian Railways Cockroach Complaint
कोटा

Kota Triple Murder Case: 3 हत्याओं के 3 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, लड़की को भगाकर ले जाने का था विवाद

Court Order
कोटा

Rajasthan Monsoon Update : राजस्थान के 693 बांधों में से 282 पूरी तरह खाली, मानसून की बेरुखी से सरकार अलर्ट

Monsoon Update Rajasthan Out of 693 dams 282 completely empty Bhajanlal Government Alert
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.