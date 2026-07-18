मदन दिलावर की खुली चुनौती : ‘एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दो, राजनीति छोड़ दूंगा’

कोटा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को कोटा जिले के दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डोटासरा को "झूठा और महाभ्रष्ट" बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के शिक्षा विभाग पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। दिलावर ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई उनके या उनके विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप प्रमाणित कर दे, तो वह उसी दिन राजनीति छोड़ देंगे।