कोटा: तेजस राजधानी में परोसे गए खाने में मिला कॉकरोच, स्वर्ण मंदिर ट्रेन के AC कोच में भी यात्रियों का हंगामा

इसी तरह नई दिल्ली-मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस में (12952) भोजन में भी कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। दिल्ली से नागदा की यात्रा कर रहे प्रिंस तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि ट्रेन में परोसे गए भोजन में कॉकरोच मिला। प्रिंस ने पोस्ट के साथ भोजन के पैकेट और कथित कॉकरोच का वीडियो एवं तस्वीरें भी साझा की। प्रिंस ने टेग करते हुए आइआरटीसी और रेल मंत्री से कैटरिंग ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।