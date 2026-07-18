Kota News: दो दिन की दुल्हन बनकर लाखों की ठगी, 4 राज्यों में फैले ‘लुटेरी दुल्हन’ गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार

कोटा। शादी के दो दिन बाद ही दुल्हन के मायके जाने की बात कहकर गहने और नकदी लेकर फरार होने वाले अंतरराज्यीय ‘लुटेरी दुल्हन’ गिरोह का कोटा ग्रामीण के रामगंजमंडी थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार तक फैले इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार व एक को निरुद्ध किया गया है। जांच में सामने आया कि गिरोह की महिलाएं पहले से शादीशुदा थीं और अलग-अलग नामों से कई युवकों से फर्जी शादी कर लाखों रुपए की ठगी कर चुकी हैं। पुलिस को आशंका है कि गिरोह ने कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है।