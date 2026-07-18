Kota : दो दिन की दुल्हन बनकर लाखों की ठगी, चार राज्यों में फैले ‘लुटेरी दुल्हन’ गिरोह का पर्दाफाश

पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य ऐसे युवकों को तलाशते थे जिनकी शादी नहीं हो रही थी। दलाल पहले लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर रिश्ता तय कराते और शादी के एवज में एक से दो लाख रुपए लेते थे। इसके बाद झारखंड से महिलाओं को बुलाकर मंदिर में शादी करवाई जाती थी। शादी के बाद महिलाएं परिवार के बीच सामान्य रूप से रहतीं और एक-दो दिन बाद माता-पिता की बीमारी का बहाना बनाकर गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती थीं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा ने बताया कि गिरोह में महिलाओं के पति और बॉयफ्रेंड भी शामिल थे। वे महिलाओं के भाई बनकर लड़के पक्ष से बातचीत करते और रिश्ते को विश्वसनीय बनाते थे। लाली के मामले में उसका बॉयफ्रेंड हिमांशु भाई बनकर आता था, जबकि ज्योति का पति सुधीर उसका भाई बनकर शादी तय कराता था। हिमांशु अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।