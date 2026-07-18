18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota : दो दिन की दुल्हन बनकर लाखों की ठगी, चार राज्यों में फैले ‘लुटेरी दुल्हन’ गिरोह का पर्दाफाश

रामगंजमंडी पुलिस की कार्रवाई, सात आरोपी गिरफ्तार,एक निरुद्ध, शादी के नाम पर युवकों को बनाते थे निशाना
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jul 18, 2026

Looteri Dulhan

सांकेतिक फोटो

शादी के दो दिन बाद ही दुल्हन के मायके जाने की बात कहकर गहने और नकदी लेकर फरार होने वाले अंतरराज्यीय ‘लुटेरी दुल्हन’ गिरोह का कोटा ग्रामीण के रामगंजमंडी थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड और बिहार तक फैले इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार व एक को निरुद्ध किया गया है।

जांच में सामने आया कि गिरोह की महिलाएं पहले से शादीशुदा थीं और अलग-अलग नामों से कई युवकों से फर्जी शादी कर लाखों रुपए की ठगी कर चुकी हैं। पुलिस को आशंका है कि गिरोह ने कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने शनिवार को बताया कि गिरोह का खुलासा सांडपुरा निवासी दिनेश कुमार और हिरियाखेड़ी निवासी दिलीप सिंह की शिकायतों के बाद हुआ। दोनों ने शादी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में दोनों मामलों की कार्यप्रणाली समान मिलने पर रामगंजमंडी थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित की। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर तंत्र की सहायता से गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

जिनकी शादी नहीं होती उन्हें तलाशते थे

पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य ऐसे युवकों को तलाशते थे जिनकी शादी नहीं हो रही थी। दलाल पहले लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर रिश्ता तय कराते और शादी के एवज में एक से दो लाख रुपए लेते थे। इसके बाद झारखंड से महिलाओं को बुलाकर मंदिर में शादी करवाई जाती थी। शादी के बाद महिलाएं परिवार के बीच सामान्य रूप से रहतीं और एक-दो दिन बाद माता-पिता की बीमारी का बहाना बनाकर गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती थीं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा ने बताया कि गिरोह में महिलाओं के पति और बॉयफ्रेंड भी शामिल थे। वे महिलाओं के भाई बनकर लड़के पक्ष से बातचीत करते और रिश्ते को विश्वसनीय बनाते थे। लाली के मामले में उसका बॉयफ्रेंड हिमांशु भाई बनकर आता था, जबकि ज्योति का पति सुधीर उसका भाई बनकर शादी तय कराता था। हिमांशु अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

अकेले पांच शादी कर चुकी ज्योति

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ज्योति अकेले पांच फर्जी शादियां कर चुकी है। उसने मोड़ी हरिपुरा (मध्यप्रदेश), झालावाड़, असनावर, अकलेरा और बूंदी जिले के डाबी में अलग-अलग नामों से शादी कर वारदातों को अंजाम दिया। वहीं पूजा, अंजली, शिवानी, पिंकी और सुनीता मुखर्जी ने भी अलग-अलग जिलों में कई युवकों से शादी के नाम पर लाखों रुपए ठगे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और वारदातों का पता लगा रही है। एसपी ने बताया कि इनके द्वारा कोटा (रामगंजमंडी), झालावाड़, असनावर, अकलेरा, बूंदी (डाबी), मोड़ी हरिपुरा (मध्यप्रदेश), झारखंड और बिहार में भी सक्रिय नेटवर्क की आशंका है।

पुलिस ऐसे पहुंची गिरोह तक

पुलिस ने बताया कि 13 जुलाई और 16 जुलाई को दो पीड़ितों ने दर्ज कराई शिकायत दी। दोनों मामलों में एक जैसी कार्यप्रणाली मिलने पर विशेष टीम गठित। सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी हिमांशु फरार, जिसकी तलाश जारी है।

इन आठ आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने गिरोह के आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें झारखंड निवासी नाबालिग, ज्योति कुमारी (25), पूनम बाग (30), सुधीर कुमार (30) और रोहित बाग (20), मध्यप्रदेश निवासी सुरेश कुमार डांगी (35), झालावाड़ निवासी भूरालाल मीणा (48) तथा बिहार निवासी रूपेश कुमार (27) शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

कोटा

police

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 06:38 pm

Published on:

18 Jul 2026 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota : दो दिन की दुल्हन बनकर लाखों की ठगी, चार राज्यों में फैले ‘लुटेरी दुल्हन’ गिरोह का पर्दाफाश

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota News: दो दिन की दुल्हन बनकर लाखों की ठगी, 4 राज्यों में फैले ‘लुटेरी दुल्हन’ गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार

Kota Dulhan
कोटा

मदन दिलावर की खुली चुनौती : ‘एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दो, राजनीति छोड़ दूंगा’

Madan Dilawar
कोटा

Crocodile In Kota Hostel: कोटा के हॉस्टल में घुसा 5 फीट लंबा मगरमछ, जान बचाकर भागने लगे कर्मचारी और स्टूडेंट्स

Crocodile In Hostel
कोटा

कोटा: तेजस राजधानी में परोसे गए खाने में मिला कॉकरोच, स्वर्ण मंदिर ट्रेन के AC कोच में भी यात्रियों का हंगामा

Indian Railways Cockroach Complaint
कोटा

Kota Triple Murder Case: 3 हत्याओं के 3 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, लड़की को भगाकर ले जाने का था विवाद

Court Order
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.