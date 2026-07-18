Crocodile In Kota Hostel: कोटा के हॉस्टल में घुसा 5 फीट लंबा मगरमछ, जान बचाकर भागने लगे कर्मचारी और स्टूडेंट्स

Video Of Crocodile Enters In Kota Hostel: कोटा के एक हॉस्टल में 5 फीट लंबे मगरमच्छ के घुसने के बाद स्टूडेंट्स डर गए। दरअसल कोटा के कोरल पार्क में दोपहर को एक बॉयज हॉस्टल के अंदर अचानक मगरमच्छ घुस आया। हॉस्टल के बेसमेंट में बने मेस में 5 फीट लंबा मगरमच्छ पहुंचा उस समय मेस में खाना बन रहा था। मगरमच्छ को देखते ही कुक और वहां मौजूद कर्मचारी डरकर भागने लगे। जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आया है।