शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्म की अभिव्यक्ति है माया

वह तो ऐसा बीज बन गई जो धरती में समा गया। उसे पेड़ का निर्माण करना है लेकिन पेड़ का निर्माण उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य है बीज के प्राणों का पेड़ में निरन्तर प्रवाह सुरक्षित करना। ताकि वह ब्रह्मांश पुन: पेड़ के फल में प्रवेश कर सके। उसके साथ पूर्वजों के अंश भी बने रहें। वह स्वयं धरती के भीतर ही सिमट कर रह जाती है। केवल प्राण रूप बहती है देह में, ब्रह्म के साथ-साथ। ताकि ब्रह्मांश का स्थानांतरण नए फल में संरक्षित होकर पहुंच सके। यही उसका मुख्य आवरण है। उसके आगे के आवरण योनि के अनुरूप क्षर प्रकृति के द्वारा जुड़ते जाएंगे। किन्तु सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा का वर्ण, अहंकृति, प्रकृति, आकृति और प्रारब्ध कर्मों का विवरण साथ ही रहता है। जहां जीवात्मा के पास पुन: लौटने की योनि उपलब्ध है वहां माया कर्म श्रेणी में उन साधनों की उपलब्धता भी निश्चित करने में सहायक होती है। जीवात्मा और ब्रह्म के मध्य जो आवरण हैं उन आवरणों से बाहर निकल कर स्वयं माया के आवरण से मुक्त होने की क्षमता भी उन पुण्यात्माओं को उपलब्ध कराती है जो अपनी योग्यता प्राप्त कर चुके होते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि यह दैवी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परन्तु जो मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं—