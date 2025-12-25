पार्टी, परिवार और भविष्य: क्या कांग्रेस के अंदर बन रहे हैं दो सत्ता केंद्र?

नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में प्रियंका की पसंद माने जाते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाओं के चलते 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता से बेआबरू विदाई हुई। पहले सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटना पड़ा और फिर कैप्टन अमरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद से। अब ये दोनों भाजपा के नेता हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपए के सूटकेस की जरूरत होने का खुलासा करते हुए भी सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने बताया कि उनके पति के पार्टी और प्रियंका से भावनात्मक रिश्ते हैं। पूर्व मंत्री नवजोत कौर को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। माना जाता है कि राहुल को उत्तराधिकारी बनाने तथा पार्टी में दो सत्ता केंद्रों से बचने के मकसद से ही सोनिया गांधी ने प्रियंका को परदे के पीछे की भूमिका में रखा। वे मां सोनिया और भाई राहुल के चुनाव क्षेत्रों में प्रचार व प्रबंधन संभालती रहीं। प्रियंका को राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी बनने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 'इंडिया' गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ भी कांग्रेस के रिश्ते सहज नहीं। खरगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर अहम फैसले राहुल ले रहे हैं। हरियाणा में पिछले नेता प्रतिपक्ष को ही पुन: चुनने में पूरा साल लग गया। लगता है कि मां सोनिया की कांग्रेस को राहुल अपना नहीं पा रहे और अपनी पसंद की कांग्रेस बनाने का साहस नहीं जुटा पा रहे। परिणाम नेताओं के पलायन के रूप में भी सामने आ रहा है। पदयात्रा से राहुल की छवि बेहतर हुई, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के चलते उसका ज्यादा चुनावी लाभ मिला नहीं। राहुल की छवि सीधे मोदी पर तल्ख हमले करते हुए टकराव की राजनीति करने वाले नेता की बन गई है। उनकी राजनीति और मुद्दों में निरंतरता का अभाव भी है। बीच-बीच में राहुल के विदेश चले जाने से भाजपा को उनकी अगंभीर राजनेता की छवि बनाने का मौका भी मिल रहा है। वरिष्ठ नेताओं के लिए भी राहुल से मुलाकात आसान नहीं। इसका असर कांग्रेसियों में पार्टी व अपने भविष्य की चिंता के रूप में सामने आ रहा है। प्रियंका में उन्हें बेहतर संभावनाएं दिखती हैं।