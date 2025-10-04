शरीर ही ब्रह्माण्ड – माया का उछाल

व्यक्ति संकल्प करके अपरा के बाहर जाने अथवा जीने का प्रयास करता है, प्राणों की क्रिया के माध्यम से। इसी से परा प्रकृति के हृदय में स्थित तीनों गुणों में भी स्पन्दन शुरू हो जाता है। हृदय में ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र की शक्तियों के साथ परम गुरु की भी स्थिति होती है। वही गुणातीत अवस्था का प्रेरक तत्त्व होता है। जीवात्मा अश्वत्थ के ऊपरी अमृत भाग की ओर अग्रसर होता है। यही माया के क्षेत्र में प्रवेश है। मुक्ति साक्षी क्षेत्र शरीर में भी प्राण गुणातीत होकर हृदय से ऊपर उठते हैं तो भ्रू-मध्य में द्वि-दल कमल रूप अथवा प्रकृति के आगे परात्पर तत्त्व का प्रवेश द्वार है। यहीं चारों ओर गहन अंधकार का समुद्र है। यही माया का बुद्बुद् रूप-अव्यय पुरुष है। यहां यजु: पुरुष होते हुए भी ऋत भाव में है। ऋक् केन्द्र, परिधि (वाक्) ही साम है। स्वयं की यह वाक् ही ऋत रूप ब्रह्म की प्रथम सत्यावाक् है। ऋत ही मानसिक सत्य है। संकल्प ऋत है, यथार्थ वाणी सत्य है। ‘ऋतं च सत्यं चाभीद्धात...’ का भी अर्थ यही है कि ब्रह्मा ने तप करके (ज्ञानमय) ऋत और सत्य उत्पन्न किए। उसी से जल समुद्र उत्पन्न हुआ। तप प्राणों का होता है। मन की कामना का, रचना करने योग्य का पर्यालोचन करना है। ‘‘ब्रह्मा ने तप द्वारा इस सबको रचा।’’ तै.आ.। यजु: ही प्रथम सत्य रूप अव्यय बना। यही मायाधिष्ठान भूत अव्यय भावी सृष्टि का उपादान बनता है।