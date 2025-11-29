शरीर ही ब्रह्माण्ड – तेरा तुझको अर्पण

जीवन सभ्यता और संस्कृति का समन्वय ही है। सभ्यता समय के साथ बदलती जाती है। संस्कृति का आधार आत्मा के संस्कार हैं। इनका मूल स्वरूप गर्भ में ही बन जाता है। कर्मों के फल विभिन्न योनियों में जन्म लेने के कारण है। स्त्री-पुरुष शरीर मां के गर्भ में एक ही अन्न से बने हैं। संस्कार भेद (गर्भ में) तथा प्रारब्ध भेद से व्यक्तित्व भिन्न हो जाते हैं। अन्न से मन बनता है, कामनाएं बदलती जाती हैं। स्त्री भीतर जीती है, पुरुष बाहर जीता है। स्त्री मन के आधार पर- सौया प्रकृति- कार्य करती है, परोक्ष भाषा में विश्वास रखती है, अत: दिव्यता का भाव भी रखती है—‘परोक्ष प्रिया इव हि देवा।’ शान्त रहकर स्थान में जीती है। पुरुष उष्ण है, बुद्धि प्रधान है, समय में जीने वाला है। स्त्री सोम, पुरुष अग्निप्रधान है। आपस में स्पर्धा करने के लिए अपने स्वरूप में परिवर्तन करना पडे़गा।