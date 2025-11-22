शरीर ही ब्रह्माण्ड – माया के आवरण में अमृत-मृत्यु



क्या जीवन के दो ही अंग हैं—आत्मा और शरीर? नहीं! जिस प्रकार माटी का दीया-तेल, बाती और ज्योति चारों मिलकर उजियारा करने में समर्थ है, अकेला कोई भी अंधकार निवारण नहीं कर सकता। ज्योति की आयु इन तीनों की आयु पर निर्भर करती है। ज्योति के भीतर (केन्द्र में) एक और ज्योति है, जो ज्योतिषां ज्योति कहलाती है। स्थूल अग्नि में सोम समाहित रहता है, ऋताग्नि शुद्ध होता है। वह ऊपर उठकर सोम (ऋत) बन जाता है। उसी प्रकार हमारे अध्यात्म के भी चार ही धरातल है़ं—शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। प्रत्येक प्राणी इन्हीं चार अंगों से समन्वित होकर अपनी आयु का भोग कर पाता हैं।