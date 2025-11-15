शरीर ही ब्रह्माण्ड – तीन शरीर : तीन ही चिकित्सा



जीवात्मा स्पन्दनात्मक तत्त्व है, जिस पर सौर मण्डल के सभी ग्रहों-उपग्रहों-नक्षत्रों के स्पन्दनों का प्रभाव पड़ता है। आत्मा ज्योति है, ज्योतिष आत्मा का शास्त्र है। इसमें ही ग्रहों की प्रभाविकता के सूत्र समाहित हैं। आत्मा का यात्रा मार्ग भी चन्द्रमा के माध्यम से, पितरों के प्राणों से प्रभावित रहता है। पृथ्वी और शरीर दोनों पर ये प्रभाव समान रूप से पड़ते हैं। शरीर के प्रत्येक धातु पर किसी न किसी ग्रह का स्वामित्व है। पृथ्वी पर भी किसी न किसी मणि-रत्न की उत्पत्ति का कारण कोई ग्रह विशेष का प्रभाव ही होता है। अत: इनका शरीर की धातु विशेष से सम्बन्ध होना वैज्ञानिक तथ्य है। शरीर और अन्य सभी पार्थिव-प्राकृतिक तत्वों में भी चार वर्ण होते हैं। चाहे देवता हो, या असुर। ये ही रोग और चिकित्सा में प्रभावी होते हैं।