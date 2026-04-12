Road Accident: भीषण हादसे में राजस्थान के 2 लोगों की मौत, ट्रेलर की टक्कर से पिकअप के उड़े परखच्चे

टोंक/नटवाड़ा। गुड़गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में राजस्थान के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक टोंक जिले के रहने वाले थे। पिकअप चालक और उसके साथ मौजूद किसान आजादपुर मंडी में सब्जी बेचकर वापस लौट रहे थे। तभी भीषण सड़क हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दोनों व्यक्तियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।