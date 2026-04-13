Tonk News: खौलते तेल में गिरा हलवाई, मची अफरा-तफरी, पूड़ी तलने के दौरान हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि हादसे में हलवाई बंशीलाल के हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए हैं, हालांकि उसने किसी तरह अपने चेहरे को बचा लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। यदि हलवाई की शरीर तेल में चली जाती तो मामला और गंभीर हो सकता था। अच्छी बात यह है कि हवाई का हालत स्थिर बताई जा रही है।