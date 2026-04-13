Jhalawar: ‘पति और सास ने मारपीट करके बहू का किया मर्डर और बता दी आत्महत्या…’, थाने में पहुंचकर रोते-रोते बोला पिता

थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार सुबह सूचना मिली कि गुवाड़ी गांव निवासी निया बाई (20), पत्नी विष्णु तंवर, घर के बाहर दीवार पर साफी से फंदा लगाकर लटकी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला रात से ही फंदे पर लटकी हुई थी। सुबह करीब 7 बजे पति विष्णु तंवर ने इस घटना की सूचना मृतका के काका को दी।