Rajasthan Politics : राजस्थान में नगर निकाय चुनाव कराने से क्यों बच रही BJP सरकार ? सचिन पायलट ने बताई बड़ी वजह

पायलट ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक तंत्र भी दबाव में काम कर रहा है, जिससे विकास कार्यों की गति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं और सरकार की नीतियों की सच्चाई उजागर करें, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो सके। कांग्रेस मंडल अध्यक्ष रामस्वरूप गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट को जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीठालाल मीणा, लादूराम मीणा, पूरणमल बैरवा, सोनू गुर्जर, मुकेश गुर्जर, रामकेश मीणा, हनुमान गुर्जर, सोनू गुर्जर, किशन मीणा एवं महेंद्र चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।