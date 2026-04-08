Mohsina Kidwai : मोहसिना किदवई के निधन से सचिन पायलट दुखी, कहा-वे सरल, सौम्य और विनम्र व्यक्तित्व की धनी थीं

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का बुधवार को निधन हो गया। जानकारी के अनुसार 94 वर्ष की उम्र में मोहसिना किदवई ने आखिरी सांस ली। मोहसिना किदवई का निधन नोएडा के मेट्रो अस्पताल में बुधवार की सुबह हुआ। उनके दामाद रजीउर रहमान किदवई ने बताया कि वह उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थीं। रजीउर रहमान ने बताया कि निजामुद्दीन के कब्रिस्तान में शाम करीब 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।