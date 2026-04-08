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Mohsina Kidwai : मोहसिना किदवई के निधन से सचिन पायलट दुखी, कहा-वे सरल, सौम्य और विनम्र व्यक्तित्व की धनी थीं

Mohsina Kidwai : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन पर राजस्थान के कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने दुख प्रकट करते हुए कहा उनकी सहजता और पार्टी के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे।

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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Apr 08, 2026

Senior Congress leader Mohsina Kidwai passes away Sachin Pilot grieves saying she was simple gentle and humble

राजस्थान के कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट। फोटो पत्रिका

Mohsina Kidwai : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन पर राजस्थान के कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने दुख प्रकट करते हुए कहा उनकी सहजता और पार्टी के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे।

राजस्थान के कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहसिना किदवई जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। वे सरल, सौम्य और विनम्र व्यक्तित्व की धनी थीं। मुझे उनके साथ नज़दीकी के साथ काम करने का अवसर मिला और उनका हर मुद्दे पर गहराई से विश्लेषण करना और सरल शब्दों में समाधान निकालना हमेशा याद रहेगा।

सचिन पायलट ने लिखा कि उनकी सहजता और पार्टी के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। उनके निधन पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करें। मैं उनके परिजनों के प्रति इस कठिन समय में गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

निजामुद्दीन कब्रिस्तान में शाम करीब 5 बजे होगा अंतिम संस्कार

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का बुधवार को निधन हो गया। जानकारी के अनुसार 94 वर्ष की उम्र में मोहसिना किदवई ने आखिरी सांस ली। मोहसिना किदवई का निधन नोएडा के मेट्रो अस्पताल में बुधवार की सुबह हुआ। उनके दामाद रजीउर रहमान किदवई ने बताया कि वह उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थीं। रजीउर रहमान ने बताया कि निजामुद्दीन के कब्रिस्तान में शाम करीब 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

लोकसभा-राज्यसभा की सदस्य रह चुकी थीं मोहसिना किदवई

मोहसिना किदवई पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राजीव गांधी की सरकार में महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला था। वे समय-समय पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य रह चुकी हैं।

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Published on:

08 Apr 2026 12:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Mohsina Kidwai : मोहसिना किदवई के निधन से सचिन पायलट दुखी, कहा-वे सरल, सौम्य और विनम्र व्यक्तित्व की धनी थीं

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