Rajasthan School : शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, ‘नो-डिटेंशन व्यवस्था खत्म, पूरक में भी पास होना अनिवार्य

Rajasthan School : राजस्थान के शिक्षा विभाग ने पांचवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अब तक प्राथमिक स्तर पर लागू ‘नो-डिटेंशन’ (किसी को फेल न करने) की व्यवस्था पर ब्रेक लग गया है। शिक्षा विभाग ने पांचवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि अब छात्र फेल भी हो सकेंगे। यह नया नियम सत्र 2026-27 से लागू होगा। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया।