RBSE 12th Result Topper : डीडवाना की बेटी दीपिका रांकावत ने रचा इतिहास, 99.80% अंकों के साथ बनी राजस्थान टॉपर

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को उदयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं के कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के परीक्षा परिणाम जारी किए। मदन दिलावर ने उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कार्यालय से वर्चुअली जुड़ कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 12वीं के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। 12वीं कला संकाय का परिणाम 97.54 फीसदी, वाणिज्य संकाय का 98.50 फीसदी और विज्ञान संकाय का 97.52 फीसदी परिणाम रहा है।