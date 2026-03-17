Hanumangarh Road Accident : सड़क हादसे में 5 की मौत, अशोक गहलोत ने कहा- बेहद दुखद, सचिन पायलट भी बोले

हनुमानगढ़ के सरदारशहर रोड स्थित मेगा हाईवे पर बरमसर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्रीगंगानगर से जयपुर जा रही बुलेट वोल्वो बस और सामने से आ रहे ट्रोले की आमने-सामने भिड़ंत में पांच यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

हादसे में मृतक

1- अजय बंसल पुत्र श्याम लाल बंसल निवासी शॉप न- 309 नई धांनमण्डी हनुमानगढ़ टाउन।

2- श्याम लाल निवासी सॉप न. 309 नई धानमण्डी हनुमानगढ़ टाउन।

3- हरिराम पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी 6 एमडीए हनुमानगढ़ टाउन

4- अज्ञात पुरूष।

5- अज्ञात महिला।

घायल

1- सुमन पत्नी अमीत सोनी उम्र 38 साल निवासी श्रीगंगानगर।

2- महेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश सुथार उम्र 39 साल निवासी श्रीगंगागनर।

3- आदित्य पुत्र अशोक कौशल उम्र 17 साल निवासी।

4- अरविन्द पुत्र हंसराज जाट उम्र 38 साल निवासी लालगढ़ जाटान।

5- रिचु नागपाल पुत्र हरिस अरोडा उम्र 40 साल निवासी वार्ड न- 18 दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ जक्‍शन।