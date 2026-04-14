Tonk News: चला बुलडोजर, वर्षों से जमे अतिक्रमणों को मुक्त कराया; भारी पुलिस जाप्ता रहा तैनात

अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल मच गई और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। कई लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते नजर आए, वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन भी किया। पुलिस बल ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखा, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान आवाजाही बंद रखी गई।