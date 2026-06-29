Rajasthan: लूटपाट करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, विरोध करने पर आंखों में डाल देती थीं मिर्ची, ब्लेड से करती हैं वार

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में ये भी सामने आया है कि यह महिला गैंग राजस्थान के अन्य जिलों में चोरी और नकबजनी जैसी घटनाओं में भी शामिल रही है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस गैंग के अन्य सदस्य भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं या नहीं। इस कार्रवाई में झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना प्रभारी जाकिर हुसैन, सारोला थाना प्रभारी बुद्धराम सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों और जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।