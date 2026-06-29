Jhalawar: झालरापाटन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का सफल ट्रायल, अब तकनीकी जांच जारी

Vande Bharat Train Trial On Jhalrapatan Track: झालावाड़ जिले के झालरापाटन रेलवे स्टेशन पर इन दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस का परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने इस आधुनिक ट्रेन के विभिन्न तकनीकी परीक्षणों के लिए झालरापाटन रेलवे स्टेशन को चुना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यहां ट्रेनों की नियमित आवाजाही, बेहतर ट्रैक और सिग्नल व्यवस्था होने के कारण यह स्टेशन परीक्षण के लिए उपयुक्त माना गया है। पिछले 2 दिनों से स्टेशन और आसपास के ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल जारी है, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।