NH-52 पर कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, झालावाड़ में 3 साल की बेटी और गर्भवती पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

जैसे ही वे हरिपुरा मोड़ के पास पहुंचे, तभी सामने से रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कंटेनर को छोड़कर चालक फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने कंटेरनर को तो जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है। वहीं मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल SRG ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कालू लाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं रोशन को मामूली चोटें आईं जिसका प्राथमिक उपचार करके उसे छुट्टी दे दी। रोशन को सही-सलामत देखकर घर वाले गले लगकर रोने लगे।