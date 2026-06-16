राजस्थान में सोमवती अमावस्या पर दर्दनाक हादसे: 12 लोगों की गई जान, परिवार के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकले थे

झालावाड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर घाटोली थाना क्षेत्र के गुलखेड़ी गांव के समीप रविवार देर रात श्रद्धालुओं से भरा एक लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। हादसे में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लोडिंग वाहन में कुल 21 महिला-पुरुष सवार थे। सभी श्रद्धालु कमलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर अपने गांव देवरी मंदिर लौट रहे थे। यात्रियों के अनुसार वे शनिवार शाम को गांव से रवाना हुए थे और रविवार शाम को दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे। रात करीब एक बजे गुलखेड़ी गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे।