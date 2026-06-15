Rajasthan: झालावाड़ में 10 दिन में 3 मौतें, तीन ने किया आत्मघाती प्रयास; क्या गरीबी, नशा और अवसाद हैं वजह?

Bhawanimandi Youth Death Case: भवानीमंडी में आरटीएम मिल के सामने बसी भीमनगर कॉलोनी के लोग इन दिनों एक अनजाने भय के साए में जी रही है। बीते 10 दिनों में यहां तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली, जबकि तीन अन्य ने ऐसा ही प्रयास किया। लगातार हुई इन घटनाओं ने करीब छह हजार आबादी वाली इस मजदूर बस्ती को झकझोर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही कॉलोनी में इतने कम समय में छह लोग जीवन से निराश हो गए? क्या इसके पीछे कोई साझा कारण है या यह महज संयोग है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पत्रिका टीम रविवार को भीमनगर पहुंची। करीब एक हजार मकानों वाली इस कॉलोनी में जिन घरों में हादसे हुए, वहां आज भी मातम पसरा है। पड़ोसी और रिश्तेदार एक-दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।