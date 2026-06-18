Barmer Murder: जिस महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, सोशल मीडिया पर उसके 42 हजार फॉलोवर्स

बाड़मेर। जिले में सामने आए चर्चित हत्याकांड ने हर किसी को चौंका दिया है। इंस्टाग्राम पर 42 हजार फॉलोअर्स रखने वाली और चार बच्चों की मां नेतल पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान प्यार में बदली और फिर दोनों के कथित अवैध संबंधों ने एक परिवार को उजाड़ दिया। आरोपी महिला अपने प्रेमी के साथ रील्स भी बनाती थी, जबकि उसके चार बच्चे हैं। अब इस मामले के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर चर्चा हो रही है।