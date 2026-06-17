बालोतरा: लूणी नदी क्षेत्र में सड़क बनाना पड़ा भारी, निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा शपथ-पत्र

Luni River Road Construction: पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाने वाली लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में सड़क निर्माण का मामला अब गंभीर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। बालोतरा में छत्रियों का मोर्चा से मेगा हाईवे तक बनाए गए लिंक रोड को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि राजस्व अभिलेखों में ‘गैर मुमकिन नदी’ दर्ज भूमि पर सड़क निर्माण कानून सम्मत नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत शपथ-पत्र तथा विशेषज्ञ तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।