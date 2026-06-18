Rajasthan : 21 सालों से राहगीरों की प्यास बुझा रहा यह बुजुर्ग, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

थानाराम बाड़मेर-बटाडू मार्ग के किनारे प्रतिदिन पानी के मटके भरकर रखते हैं और गुजरने वाले यात्रियों, बस सवारों, टैक्सी चालकों तथा अन्य राहगीरों को ठंडा पानी पिलाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में गर्मियों के दौरान तापमान अक्सर 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में लंबी यात्रा करने वालों के लिए एक गिलास ठंडा पानी किसी अमृत से कम नहीं होता। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुजुर्ग के इस काम में उनका परिवार भी कई बार शामिल होता है। जिस जगह पर वे पानी पिलाते हैं, वहां वाहन आकर ठहर जाते हैं और प्रचंड गर्मी में पानी लेकर चले जाते हैं।