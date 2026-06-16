Jhalawar News: अपराधियों के लिए ‘काला दिन’, बुलडोजर से तोड़े कब्जे, नशा माफियाओं की करोड़ों की कमाई फ्रीज

सागर ने भेरूपुरा बस्ती में नगरपालिका की बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा कर उन्हें अपने साथियों के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद वहां अतिक्रमण कर निर्माण किया गया। तहसीलदार मंगलवार को नरेंद्र कुमार मीणा, नगरपालिका प्रशासन, पुलिस उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा तथा थानाधिकारी हंसराज मीणा के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सागर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध संपत्तियां अर्जित कर रहा था। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कुल 11 प्रकरण दर्ज हैं। उसके खिलाफ हत्या के दो प्रकरण दर्ज हैं।