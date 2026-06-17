झालावाड़ में विवाद के बाद पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की, फिर जहर पी लिया

पुलिस द्वारा छोटूलाल से की गई पूछताछ के बाद दोपहर में वह अपने घर से कुछ दूरी पर अचेत अवस्था में पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। इस दौरान पता चला कि छोटूलाल शराब के नशे में था और उसने कोई जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था। पुलिस ने तत्काल उसे उपचार के लिए झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां शाम को उसे भर्ती किया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकों की टीम उपचार में जुटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस छोटूलाल से किसी मामले में पूछताछ करना चाहती थी। दोपहर के समय जब पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तभी ग्रामीणों ने उसे घर से कुछ दूरी पर अचेत पड़ा देखा।