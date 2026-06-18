Jhalawar Crime: बेटे ने पिता पर किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल शंकर सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमहला ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय झालावाड़ रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हमले में उनका हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया और काफी खून बहने से हालत बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही उन्हेल नागेश्वर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घायल के परिजनों से जानकारी ली और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार आरोपी गोविंद सिंह घटना के बाद से फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।