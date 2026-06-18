18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Jhalawar Crime: बेटे ने पिता पर किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Rajasthan Crime: झालावाड़ जिले के बेड़ला गांव में एक बेटे ने अपने ही पिता पर हमला करके घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद से ही आरोपी बेटा फरार है।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Jun 18, 2026

Jhalawar Crime

अस्पताल की फोटो: पत्रिका

Son Attack On Father: झालावाड़ जिले के चौमहला क्षेत्र में एक हत्या के प्रयास का मामला सामने आया। यहां उन्हेल नागेश्वर थाना क्षेत्र के बेड़ला गांव में एक बेटे ने अपने ही पिता पर तलवार से हमला करके हत्या करने की कोशिश की। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि इस हमले में पिता का हाथ कट गया। घायल को उपचार के लिए पहले चौमहला अस्पताल भर्ती कराया जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय झालावाड़ रेफर कर दिया। घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया।

ये है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार बेड़ला गांव निवासी शंकर सिंह पुत्र करण सिंह (52) पर उनके बेटे गोविंद सिंह ने ही तलवार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान तलवार का वार सीधे हाथ पर लगा जिससे उनका हाथ बुरी तरह कट गया। घटना के बाद परिवार के लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल शंकर सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमहला ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय झालावाड़ रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हमले में उनका हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया और काफी खून बहने से हालत बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही उन्हेल नागेश्वर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घायल के परिजनों से जानकारी ली और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार आरोपी गोविंद सिंह घटना के बाद से फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।

छोटे बेटे ने दर्ज कराई रिपोर्ट

मामले में घायल के छोटे बेटे दिलीप सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि 'उसका भाई गोविंद सिंह नशे में था। इसी दौरान उसने पिता शंकर सिंह पर तलवार से हमला कर दिया।' परिजनों का कहना है कि घटना के पीछे किसी प्रकार का पारिवारिक विवाद नहीं था। उसके हत्या के प्रयास करने का वास्तविक कारण अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।

Baran: 60 साल के बुजुर्ग ने 3 बच्चों की मां से की कोर्ट मैरिज, परिक्रमा पर गए थे दोनों, 15 दिन पहले हुई थी मुलाकात

ये भी पढ़ें
Baran Court Marriage

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Jun 2026 01:22 pm

Published on:

18 Jun 2026 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar Crime: बेटे ने पिता पर किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झालावाड़ में विवाद के बाद पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की, फिर जहर पी लिया

jhalawar crime
झालावाड़

Jhalawar News: अपराधियों के लिए ‘काला दिन’, बुलडोजर से तोड़े कब्जे, नशा माफियाओं की करोड़ों की कमाई फ्रीज

Jhalawar Bulldozer Action
झालावाड़

Rajasthan Road Accident: 24 घंटे में 3 सड़क हादसे, 12 लोगों की हुई मौत, धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए निकले थे

Rajasthan Road Accident
झालावाड़

झालावाड़ के अकलेरा में सड़क हादसा: श्रद्धालुओं से भरा लोडिंग वाहन खाई में गिरा, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, 16 घायल

Rajasthan Jhalawar Aklera Road Accident
झालावाड़

झालावाड़ में 10 दिन में 3 मौतें, तीन ने किया आत्मघाती प्रयास; क्या गरीबी, नशा और अवसाद हैं वजह?

Bhawanimandi Youth Death Case
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.