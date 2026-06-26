Jhalawar Accident: पुलिया से नीचे गिरी बाइक, ससुर और दामाद की हुई मौत, कार्यक्रम से घर लौट रहे थे दोनों

दरअसल झालावाड़ के टोडरी जगन्नाथ-तलवाड़ा मार्ग पर पुलिया के मोड़ के पास बाइक अचानक असंतुलित होकर फिसल गई और नीचे नाले में जा गिरी। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रात होने के कारण किसी राहगीर की नजर उन पर नहीं पड़ी। शुक्रवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिया के नीचे बाइक और शव पड़े देखा जिसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही झालावाड़ की मनोहरथाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे। बेटा और बहू सहित परिवार के अन्य सदस्य शवों को देखकर बिलख पड़े। पूरे परिवार में शोक का माहौल है।