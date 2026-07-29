राजस्थान पुलिस के ‘जांबाज़’ SHO दलपत सिंह राठौड़ की ‘साइलेंट’ अटैक से मौत, CPR भी नहीं आई काम

राजस्थान पुलिस बेड़े और मेवाड़ अंचल के प्रशासनिक गलियारों के लिए 29 जुलाई 2026 की सुबह एक दुखद खबर लेकर आई। उदयपुर जिले के अंबामाता पुलिस थाने के कमान संभाल रहे 50 वर्षीय थानाधिकारी (SHO) दलपत सिंह राठौड़ का अचानक तबीयत बिगड़ने और साइलेंट हार्ट अटैक आने के कारण इलाज के दौरान निधन हो गया। बुधवार सुबह जब वे कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण ड्यूटी संभालने के लिए अपने आवास से रवाना हुए थे, तभी रास्ते में उनकी छाती में तेज दर्द उठा। अस्पताल में डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और लगातार सीपीआर (CPR) देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।