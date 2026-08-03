जयपुर। सूने मकानों में सेंधमारी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए खोराबीसल थाना पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से ज्वैलर के घर से चुराए गए करीब 11 किलोग्राम चांदी के आभूषण, बर्तन, सिल्ली के टुकड़े और जस्ता बरामद किया है। चोरी का माल आरोपी मित्र के घर से मिला। डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण ने बताया कि 25 जुलाई की रात बैनाड़ रोड (श्रीराम नगर) में ज्वैलर लालचंद स्वामी के सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवर व सिल्ली पार कर दी थी।